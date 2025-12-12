Alumni Akpol 2015 Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Sejumlah perwira polisi yang merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 2015 melakukan aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Kamis (11/12). Aksi yang dilakukan oleh kelompok bernama Batalyon Anindya Yodha ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Salah satu perwira, AKP Hizkia Siagian, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas musibah yang melanda masyarakat Aceh.

"Kami hadir di Aceh Tamiang dalam rangka menyalurkan logistik bahan pangan untuk masyarakat yang saat ini kehilangan tempat tinggal dan barang berharga lainnya," ungkap Kasat Reskrim Polres Binjai ini, Jumat (12/12).

Baca Juga: Bonnie Triyana Dorong BRIN dan Kampus Garap Riset Mitigasi untuk Peta Bencana Dinamis

Bantuan yang diangkut menggunakan satu truk tersebut berisi bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya untuk korban banjir.

Perjalanan menuju lokasi penyaluran bantuan sejauh 117 kilometer dari Polres Langkat di Stabat masih menyisakan pemandangan pasca-banjir. Sepanjang Jalan Lintas Sumatera Medan-Aceh, mulai dari Kecamatan Besitang hingga Kota Kualasimpang, bekas dan aroma lumpur banjir masih sangat terasa. Di Kota Kualasimpang, banyak warga dan pengusaha masih terlihat membersihkan lumpur sisa banjir yang pernah mencapai ketinggian sebetis orang dewasa.

Selain Hizkia, aksi kemanusiaan ini juga diikuti sejawatnya seperti AKP Ghulam Yanuar Lutfi, AKP Pandu Batubara, dan AKP Tommy Franata. Mereka berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat konkret bagi korban. "Semoga bermanfaat," harap mereka.

Saat ini, Kantor Bupati Aceh Tamiang dan Gedung Olahraga setempat masih difungsikan sebagai lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak. (tan/jpnn)