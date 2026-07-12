Alumni FH Unpad Angkatan 1996 Gelar Reuni 30 Tahun Bertema Back To Campus

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Angkatan 1996 (FH UNPAD 96) akan mengadakan Reuni 30 Tahun dengan tema “Back To Campus” pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Ketua Alumni FH UNPAD Angkatan 1996, Wahyudin Sunarya, S.H., LL.M. (Kang Way) mengatakan Reuni 30 Tahun FH UNPAD 96 merupakan ajang silaturahmi, kolaborasi serta optimalisasi sinergi dan potensi alumni.

Dia berharap tema “Back To Campus” ini, seluruh alumni dan keluarga besar FH UNPAD 96 dapat bernostalgia kembali mengingat masa kuliah 30 tahun yang lalu serta dapat bersilaturahmi dengan seluruh rekan-rekan alumni FH UNPAD 96.

Baca Juga: ALSA LC Unpad Pilih Peradi Untuk Diskusi Soal Perkembangan Hukum

Reuni 30 Tahun FH UNPAD 96 juga menjadi momentum terbaik untuk memberikan kontribusi positif kepada almamater.

Melalui program Bakti Almamater, Reuni 30 Tahun FH UNPAD 96 akan memberikan dukungan dalam hal pengembangan Bagir Manan Constitutional Laboratory Systems yang diadakan dalam rangka memperingati 100 Tahun Prof. DR. H.R.T. Sri Soemantri di Universitas Padjadjaran.

Di acara Reuni 30 Tahun nanti, FH UNPAD 96 juga akan mengadakan aksi peduli kepada keluarga rekan alumni yang sudah meninggal.

Baca Juga: Reuni Akbar FEM IPB 2026 Perkuat Kolaborasi Alumni untuk Indonesia

Akan disiapkan kadeudeuh dari keluarga besar FH UNPAD 96.

Selain itu, FH UNPAD 96 Peduli juga akan memberikan donasi kepada Rumah IKA FH UNPAD untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sosial yang diadakan oleh perkumpulan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.