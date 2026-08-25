Alumni PTN Hoops Fest 2026 Bergulir, Momen Nostalgia di Lapangan Basket
jpnn.com - Para alumni perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Indonesia kembali turun gunung untuk bertanding basket dalam ajang Alumni PTN Hoops Fest 2026.
Turnamen bola basket antaralumni tersebut berlangsung selama empat hari, mulai Sabtu (22/8/2026) hingga Selasa (25/8/2026), di GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pada edisi kali ini, Alumni PTN Hoops Fest 2026 mengangkat tema besar "One Basketball, Countless Memories".
Tema tersebut mencerminkan misi utama kegiatan sebagai wadah kompetisi sehat sekaligus ruang silaturahmi dan nostalgia bagi para alumni yang pernah aktif bermain basket saat masih menjadi mahasiswa.
Alumni tim basket Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu mengatakan ajang tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain lama untuk kembali berkumpul dan menyalurkan hobi bermain basket.
Kesibukan masing-masing membuat pertemuan di lapangan basket menjadi momentum yang cukup berharga bagi mereka.
"Saya kira semangatnya ialah untuk unity, semangat untuk bertanding, semangat untuk tetap sehat, sekaligus bersilaturahmi, khususnya para alumni dari perguruan tinggi negeri."
"Pada ajang ini kami juga bisa bertukar pikiran mengenai kemajuan bangsa ini seperti apa. Namun, dalam forum basket seperti ini, suasananya lebih cair, lebih rileks, dan kami bisa menyampaikan pendapat dengan santai," ujar Anggito.
Para alumni perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Indonesia kembali turun gunung untuk bertanding basket dalam ajang Alumni PTN Hoops Fest 2026.
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