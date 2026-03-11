Alumni Universitas Janabadra Gelar Buka Bersama dan Silaturahmi

jpnn.com, JAKARTA - Alumni Universitas Janabadra (UJB) menyelenggarakan acara Buka Bersama dan Silaturahmi di Bowl Coffee, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 10 Maret 2026.

Sebanyak 80 alumni yang berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya hadir dalam acara ini.

Acara buka puasa bersama ini menjadi ajang silaturahmi yang sarat akan suasana kekeluargaan.

Para alumni memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang penuh berkah untuk saling berbagi pengalaman profesional serta mempererat soliditas jaringan.

Sebagai informasi, Universitas Janabadra merupakan salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1958.

Selama lebih dari enam dekade, kampus yang berwawasan nasionalisme-patriotisme ini telah melahirkan puluhan ribu alumni yang kini memegang peran penting di berbagai sektor pemerintahan, profesional, dan bisnis.

Turut hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut, Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, YM Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UJB.

“Universitas Janabadra semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan, diantaranya melalui rencana pembukaan program Kenotariatan dalam waktu dekat, serta kesiapan Fakultas Hukum yang kini telah memenuhi syarat akademik untuk membuka program doktoral (S3),” ujar Prof. Yanto.