menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Alumnus Beasiswa Cendekia Sukses Berkarier, Kini Jadi Muzaki

Alumnus Beasiswa Cendekia Sukses Berkarier, Kini Jadi Muzaki

Alumnus Beasiswa Cendekia Sukses Berkarier, Kini Jadi Muzaki
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alumni Beasiswa Cendekia Musa Habib. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Alumnus Beasiswa Cendekia Baznas, Musa Habib, S.Si., berhasil meniti karier sebagai quality control di PT Jhonlin Agro Raya Biodiesel Plant Tbk.

Keberhasilan tersebut turut meningkatkan kondisi ekonominya hingga kini mampu menunaikan zakat sebagai muzaki.

Musa merupakan lulusan Program Studi Kimia Universitas Lambung Mangkurat sekaligus penerima Beasiswa Cendekia Baznas.

Baca Juga:

Selama menempuh pendidikan, dia memperoleh dukungan pembiayaan dan pengembangan kapasitas yang menjadi bekal memasuki dunia kerja.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, mengatakan keberhasilan Musa menjadi bukti bahwa program beasiswa mampu mendorong penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi.

"Kebahagiaan ini untuk kita semua, khususnya para muzaki yang telah bersama-sama Baznas membantu para mustahik dengan menyalurkan zakatnya melalui Baznas," ujar Idy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8).

Baca Juga:

Menurut Idy, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan.

Dia menilai transformasi mustahik menjadi muzaki menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang tepat dapat memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya membantu menyelesaikan pendidikan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup penerima manfaat.

Alumnus Beasiswa Cendekia sukses berkarier di industri biodiesel hingga kini mampu menjadi muzaki.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI