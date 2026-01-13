Alur Sungai Lalan Sudah Dibuka untuk Angkutan Batu Bara
jpnn.com, PALEMBANG - Setelah ditutup pada 1 Januari 2026 lalu, alur Sungai Lalan bagi aktivitas pengangkutan batu bara resmi dibuka mulai hari ini, Selasa (13/1/2026).
Keputusan ini diambil setelah Asosiasi Pengguna Alur Sungai Lalan (AP6L) memenuhi kewajiban penyetoran dana sebesar Rp 35 miliar untuk perbaikan Jembatan P6 Lalan yang sebelumnya sempat terbengkalai.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Apriyadi menerangkan bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening bank daerah sebagai jaminan kelanjutan proyek fisik.
“Dana Rp 35 miliar sudah masuk ke rekening Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Sekayu, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Pemprov untuk menutup alur Sungai Lalan,” terang Apriyadi, Selasa (13/1/2026).
Kata Apriyadi, pihak kontraktor pelaksana telah memulai kembali pengerjaan fisik di lapangan sejak 2 Januari lalu dengan komitmen penyelesaian penuh.
Untuk memastikan pengerjaan tidak terhenti kembali, perusahaan anggota AP6L bahkan siap memberikan jaminan tambahan berupa bank garansi jika terjadi kekurangan dana di tengah jalan.
Pemerintah Provinsi Sumsel juga menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut melalui mekanisme pencairan bertahap berdasarkan progres lapangan.
“Setiap termin pembayaran harus sesuai progres pekerjaan di lapangan dan baru bisa dicairkan setelah mendapat validasi serta persetujuan dari Pemprov,” kata Apriyadi.
Dana sebesar Rp 35 miliar dibayar, alur Sungai Lalan untuk angkutan baru bara kembali dibuka hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jatah LPG Subsidi di Sumsel 2026 Turun 11 Ribu Ton dari Tahun Lalu
- Tambah 10 Desa Wisata Baru, Dinas Pariwisata Sumsel Ungkap Target Wisatawan pada 2026
- Sinergi Hilirisasi Batu Bara Mewujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Wujudkan Kemandirian Energi Nasional, Pertamina dan Mind ID Berkolaborasi
- Kasus Korupsi Kredit Bank, Kejati Sumsel Selamatkan Uang Negara Rp 616,5 Miliar
- Sumsel Borong Penghargaan Pangan Nasional, Banyuasin dan OKU Timur Diapresiasi Presiden