Alvaro Kiano Nugroho, Bocah yang Hilang Sejak Maret Ditemukan Meninggal Dunia

Ilustrasi bocah meninggal dunia. Foto: Radar Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Bocah laki-laki bernama Alvaro Kiano Nugroho, 6, yang dilaporkan hilang sejak Maret 2025 akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Seala mengatakan tersangka dalam kasus hilangnya Alvaro juga sudah ditangkap untuk dimintai keterangan.

Kendati demikian, pihaknya belum bisa memberikan banyak keterangan terkait penyebab meninggalnya korban lantaran masih mendalami kasus tersebut.

"Sementara itu dahulu, saya belum bisa banyak pernyataan," ucapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim gabungan untuk mencari anak itu.

Kepolisian menyebutkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar rumah korban yang terhapus setiap hari dan tak tersimpang, menjadi salah satu kendala untuk pencarian anak itu.

Selain itu, keluarga saat melaporkan hilangnya Alvaro tidak tepat pada hari kejadian.

