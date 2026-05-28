menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Alwi dan Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia di Perempat Final Singapore Open 2026

Alwi dan Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia di Perempat Final Singapore Open 2026

Alwi dan Fajar/Fikri Selamatkan Wajah Indonesia di Perempat Final Singapore Open 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Singapore Open 2026 di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, SINGAPURA - Pebulu tangkis Alwi Farhan dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri terus jadi andalan Indonesia di Singapore Open 2026 seusai tembus perempat final.

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Kamis (28/5) Alwi membuat kejutan seusai mengalahkan tunggal putra China, Shi Yu Qi lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-16, 19-21, 21-14.

Kemenangan ini mengantarkan pemain asal klub Exist Badminton Club itu jumpa tunggal putra Jepang Kodai Naraoka.

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya wakil Negeri Sakura itu menang atas wakil Taiwan, Lee Chia-hao dengan skor 21-13, 21-12.

Dari sektor ganda putra ada Fajar/Fikri yang mampu melangkah seusai mengalahkan pasangan Denmark, Daniel Lundgaard/Maas Vestergaard straight game 21-13, 21-12.

Pasangan asal klub SGS Bandung itu bakal menghadapi wakil Negeri Jiran, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di perempat final turnamen BWF Super 750.

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya pasangan ranking tujuh dunia itu menang atas rekan satu negaranya, Roy King Yap/Junaidi Arif 23-21, 16-21, 21-8.

Kegemilangan Alwi serta Fajar/Fikri tidak diikuti pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi.

Alwi Farhan dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri terus jadi andalan Indonesia di Singapore Open 2026 seusai tembus perempat final

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI