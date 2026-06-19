Alwi Farhan Melesat, Kini Duduk di Puncak Ranking BWF World Tour

jpnn.com - Nama Alwi Farhan terus mencuri perhatian di pentas bulu tangkis dunia.

Setelah sukses membawa pulang gelar Australia Open 2026, pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu mulai menembus jajaran elite sektor tunggal putra.

Berdasarkan pembaruan terbaru BWF World Tour Ranking, Alwi kini menempati posisi teratas dengan koleksi 51.350 poin.

Tak hanya bersinar di ranking World Tour, posisi Alwi pada ranking dunia BWF juga mengalami peningkatan signifikan.

Pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu kini menghuni peringkat ke-10 dunia dengan raihan 70.369 poin.

Posisi tersebut menjadi ranking tertinggi yang pernah dicapai Alwi Farhan sepanjang karier profesional.

Saat ini, daftar lima besar dunia masih dihuni nama-nama papan atas seperti Shi Yu Qi, Kunlavut Vitidsarn, Anders Antonsen, dan Jonatan Christie.

Munculnya Alwi Farhan memberi harapan baru bagi sektor tunggal putra Indonesia.(bwf/del/jpnn)