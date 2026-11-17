jpnn.com - Alwi Farhan dipastikan mundur dari turnamen Hong Kong Open 2026.

Pelatih tunggal putra Indonesia Indra Wijaya memilih mengistirahatkan pemain asal Surakarta itu demi mempersiapkan penampilan terbaiknya di World Tour Finals 2026.

Keputusan itu diambil setelah Alwi mengamankan tempat di turnamen penutup musim BWF tersebut.

Dengan tiket yang sudah berada dalam genggaman, Indra ingin anak asuhnya memiliki waktu lebih untuk memulihkan kondisi sekaligus mematangkan persiapan.

Indra Wijaya Prioritaskan World Tour Finals

Indra menilai Alwi tidak perlu memaksakan diri mengikuti Hong Kong Open yang berlangsung pada 17-22 November 2026.

Apalagi, kewajiban tampil di turnamen level Super 500 juga telah dipenuhi.

Alwi dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk beristirahat sejenak sebelum menjalani program persiapan menuju World Tour Finals pada 9-13 Desember mendatang.

"Dengan sudah lolos ke World Tour Finals dan kewajiban turnamen Super 500 juga sudah terpenuhi, Alwi saya putuskan untuk tidak turun di Hong Kong Open," ucap Indra.