Alwi Farhan & Putri KW Masuk 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026
jpnn.com - NEW DELHI - Dua wakil Indonesia menembus 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026.
Tunggal putra Alwi Farhan dan tunggal putri Putri Kusuma Wardani mengalahkan masing-masing lawannya di 64 Besar, Senin (17/8) siang.
Alwi menundukkan tunggal putra Korea Yoo Tae Bin 21-17, 21-12 dalam waktu 45 menit di Court 2 Indira Gandhi Indoor Stadium.
Sementara itu, di tempat yang sama sebelum laga Alwi vs Yoo, Putri KW menyingkirkan duta Filipina Mikaela De Guzman 21-12, 21-6 dalam laga berdurasi 31 menit.
Di 32 Besar, Alwi akan berhadapan dengan pemenang dari duel Joakim Oldorff (Finlandia) vs Le Duc Phat (Vietnam).
Sementara itu, Putri akan meladeni tunggal putri Ceko Petra Mixnerova.
Petra masuk Top 32 setelah menyingkirkan wanita Italia Yasmine Hamza 22-20, 16-21, 21-13.
Hari ini masih ada wakil Indonesia yang mengayun raket di 64 Besar Kejuaraan Dunia 2026, yakni tunggal putri Thalita Ramadhani Wiryawan dan ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. (bwf/jpnn)
Hari ini masih ada wakil Indonesia yang mengayun raket di 64 Besar Kejuaraan Dunia 2026. Semoga menang, ya.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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