Alwi Farhan Tersingkir dari Korea Open 2026, Ternyata Ini Masalah Terbesarnya

jpnn.com - Perjalanan Alwi Farhan di Korea Open 2026 harus berakhir lebih cepat dari harapan.

Tunggal putra berusia 21 tahun itu gagal melewati babak 16 besar setelah takluk dari wakil Taiwan Wang Po Wei.

Berlaga di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Kamis (5/11/2026), Alwi menyerah lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-17, 23-25, 15-21.

Alwi Kesulitan Menemukan Senjata untuk Menekan

Alwi menilai Wang Po Wei memiliki kemampuan menyerang yang cukup merepotkan.

Smes keras yang dilancarkan pemain Taiwan itu membuatnya kesulitan mengembangkan permainan dan mencari celah untuk memberikan tekanan balik.

Di sisi lain, Alwi merasa persiapan yang dibawanya menuju Korea Open belum sepenuhnya ideal.

"Pastinya tidak cukup puas, tetapi tetap bangga dan bersyukur sudah mencoba apapun caranya walau saya rasa persiapan yang dibawa ke sini tidak begitu maksimal," ucapnya.

"Saya coba memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang saya punya dan hari ini terasa saya tidak punya banyak opsi senjata melawan Wang Po-Wei."