Alyssa Daguise Kena Body Shaming, Al Ghazali Pasang Badan
jpnn.com, JAKARTA - Istri Al Ghazali, Alyssa Daguise tak urung menjadi sasaran komentar negatif netizen terkait peubahan bentuk tubuhnya, setelah melahirkan buah hati pertama mereka.
Menanggapi hal tersebut, Al Ghazali pun pasang badan sebagai suami.
Aktor 29 tahun itu tampak heran dengan orang-orang yang melemparkan komentar negatif kepada sang istri.
Menurutnya, para penghujat tak memahami kondisi biologis seorang ibu yang sedang dalam fase menyusui.
Meski begitu, putra sulung Ahmad Dhani itu enggan mengambil pusing terkait komentar negatif tersebut.
"Ya harusnya yang hujat harus mikir, fase ibu menyusui sudah pasti begitu. Dan menurutku yang hujat sih iri saja sih. Mungkin dia badannya lebih besar atau apa lah," ujar Al Ghazali di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (5/9).
"Cuman aku bawa tetap santai saja lah, Alyssa juga merasa itu proses juga, jadi enggak usah dibawa stres," sambungnya.
Dia mengatakan istrinya tetap berupaya mengembalikan bentuk tubuhnya ke berat badan ideal secara bertahap.
Alyssa Daguise tak urung menjadi sasaran komentar negatif netizen terkait peubahan bentuk tubuhnya, setelah melahirkan buah hati pertama mereka.
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