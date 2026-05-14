Alyssa Daguise Urus Anak Tanpa Babysitter, Al Ghazali Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise memutuskan untuk mengurus anak pertama tanpa bantuan pengasuh atau babysitter.

Al Ghazali menuturkan bahwa istrinya memang memilih umtuk merawat buah hatinya sendiri.

Hal itu dilakukan agar ikatan antara ibu dan anak dapat terjalin maksimal.

"Babysitter, kami enggak, Alyssa enggak mau pakai. Biar bonding," kata Al Ghazali di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Aktor berusia 28 tahun itu juga sudah menyiapkan strategi untuk mengasuh buah hati.

Al Ghazali mengaku dirinya tipikal yang beraktivitas hingga larut malam.

Oleh karena itu, dia akan mengambil alih menjaga putri kecilnya tersebut di malam hari.

"Oh, kebetulan aku juga orang suka begadang, jadi aku manfaatin begadang. Jadi mungkin shift-shiftan. Pagi sampai sore (Alyssa), aku bagian malam," tutur anak Ahmad Dhani itu.