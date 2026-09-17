Alyssa Soebandono Ungkap Perjuangan 20 Tahun Hadapi Skoliosis

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Alyssa Soebandono mengungkap perjalanan panjangnya menghadapi skoliosis selama sekitar 20 tahun.

Cerita tersebut disampaikan istri Dude Harlino itu saat menjadi bintang tamu program No Secret Trans TV yang tayang baru-baru ini.

Dalam perbincangan bersama Feni Rose, Alyssa Soebandono mengatakan kondisi skoliosis yang dialaminya diketahui sejak 2006. Saat itu, dokter menyebut dirinya mengalami skoliosis berbentuk S.

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“Ketahuannya 2006.Tapi kalau ditanya kapan pastinya, enggak tahu karena makanya kenapa dokter bilang ini termasuk skoliosis yang idiopatik,” kata Alyssa Soebandono.

Menurutnya, skoliosis idiopatik merupakan kondisi ketika penyebab munculnya kelainan pada tulang belakang tidak diketahui secara pasti.

Ketika pertama kali terdiagnosis, derajat skoliosis yang dialami Alyssa Soebandono sudah cukup tinggi.

Namun, dia belum langsung menjalani operasi karena masih duduk di bangku SMA dan memiliki jadwal syuting yang padat.

“Dari 2006 dokter menyarankan operasi. Cuma karena waktu itu masih SMA, masih syuting padat setiap hari, enggak ada waktunya. Orang tua juga masih agak takut karena kayak, ‘wah operasi tulang belakang," tuturnya.