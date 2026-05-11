Alysssa Daguise Melahirkan, Maia Estianty Ungkap Kebahagiaan Jadi Nenek
jpnn.com, JAKARTA - Musiikus Maia Estianty mengungkapkan kebahagiaannya sebagai nenek seusai kelahiran cucu pertamanya dari Al Ghazali dan Alyssa Daguise.
Kabar bahagia itu dibagikan Maia melalui akun Maia Estianty di Instagram, Minggu (10/5).
“Setelah pernikahan El Rumi dan Syifa, dimulai chapter baru sebagai Oma dan Opa… kelahiran cucu kami. Kami Oda dan Ody sangat bahagia dan takjub bahwa chapter baru akan kita jalani,” tulis Maia.
Maia juga menceritakan bahwa dia dan Irwan, hampir seharian menemani proses persalinan di rumah sakit bersama orang tua Alyssa.
“Setelah menemani hampir seharian di RS, bersama Mama Risa dan Papa Richard, melihat baby cantik cucu kami, rasa lelah hilang semua, termasuk orang tuanya yang belum tidur dari kemarin,” lanjut Maia.
Maia pun mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran sang cucu.
“Allah Maha Baik…. Alhamdulillah…,” ungkap mantan personel Duo Ratu tersebut.
Maia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Al Ghazali dan Alyssa Daguise atas kelahiran putri mereka.
Maia Estianty bahagia menjadi oma setelah Alyssa Daguise melahirkan putri pertama Al Ghazali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Pesan Haru Al Ghazali, Erin Beri Penjelasan soal Nama Taulany
- Sambut Cucu Pertama dari Al Ghazali & Alyssa Daguise, Maia Estianty: Allah Maha Baik
- Alyssa Daguise Lahirkan Anak Pertama, Al Ghazali Tulis Pesan Haru & Penuh Cinta
- Kesal Sering Dimarahi, Anak dan Cucu di Muara Enim Bunuh Lansia
- Alasan Ahmad Dhani Kembali Singgung Masa Lalu dengan Maia Estianty
- 3 Berita Artis Terheboh: Keluarga Dhani Ogah Bertemu Maia, Ammar Zoni Ajukan Peninjauan Kembali