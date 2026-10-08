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Amal Oktober, Elev8 Dorong Akses Pendidikan dan Peluang Baru bagi Anak Kurang mampu

Amal Oktober, Elev8 Dorong Akses Pendidikan dan Peluang Baru bagi Anak Kurang mampu
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Elev8 menggelar Amal Oktober dengan mengajak masyarakat berbagi peluang melalui dukungan pendidikan di Bangladesh. Foto: Elev8

jpnn.com, JAKARTA - Broker global Elev8 menjalankan program sosial bertajuk 'Amal Oktober' pada Oktober 2026.

Program tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bangladesh.

Program Amal Oktober mengusung gagasan untuk berbagi peluang dengan masyarakat yang membutuhkan.

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Melalui inisiatif tersebut, Elev8 akan menyalurkan donasi untuk mendukung proyek pendidikan bagi siswa yang membutuhkan di Bangladesh.

Dalam pelaksanaannya, Elev8 bekerja sama dengan JAAGO Foundation, organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan komunitas kurang mampu di Bangladesh.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka akses terhadap sumber daya pendidikan bagi siswa agar mereka dapat mengembangkan kemampuan akademik dan memiliki peluang lebih besar dalam mempersiapkan masa depan.

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Melalui program tersebut, Elev8 menargetkan penyediaan perlengkapan sekolah bagi sekitar 5.000 siswa.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran bagi siswa penerima manfaat.

Elev8 menjalankan program Amal Oktober untuk mendukung akses pendidikan bagi anak kurang mampu di Bangladesh.

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