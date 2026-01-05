Aman di Kulit, Deterjen Sayang Hijab Lavender Tanpa SLS & Paraben

jpnn.com, JAKARTA - Deterjen Sayang Hijab hadir dengan inovasi baru yakni formula tanpa Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan Paraben, yang tidak membuat iritasi pada kulit.

Produk ini menawarkan pengalaman mencuci pakaian secara efektif dan tetap lembut pada serat kain, serta memiliki aroma lavender yang menyegarkan dan tahan lama.

Deterjen Sayang Hijab dilengkapi dengan teknologi Indoor Drying Technology untuk mencegah bau saat dijemur di dalam ruangan, serta memberikan sensasi adem di tangan berkat Teknologi Busa Salju.

SLS dan paraben bisa membuat kulit menjadi lebih kering dan merusak lapisan pelindung alami kulit, sehingga kulit lebih mudah iritasi.

Sementara Paraben berpotensi mengganggu keseimbangan kulit dan memicu sensitivitas jika terpapar terus-menerus.

Selain aman di kulit, Deterjen Sayang tidak meninggalkan residu.

Deterjen Sayang juga mampu menghilangkan noda dan menjaga warna pakaian, termasuk hijab.

Kelebihan dan keunggulan Deterjen Sayang sudah dibuktikan oleh dr. Tirta.