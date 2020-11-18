Amanda Brownies dan Suweger Menjangkau Konsumen Lewat TikTok GO by Tokopedia

jpnn.com, JAKARTA - Cara konsumen menemukan makanan dan minuman terus berubah. Dulu, rasa penasaran bisa muncul dari aroma brownies yang tercium saat melewati sebuah toko atau rekomendasi minuman kekinian dari teman.

Kini, video singkat dan rekomendasi kreator di platform digital seperti TikTok dapat memunculkan ketertarikan yang sama.

Alih-alih memandang perubahan ini sebagai tantangan, Amanda Brownies dan Suweger melihatnya sebagai peluang untuk memperkenalkan produk andalan kepada konsumen lintas generasi, tanpa meninggalkan cita rasa yang menjadi ciri khas masing-masing.

Meski lahir pada masa dan menempuh perjalanan bisnis yang berbeda, keduanya sama-sama terus beradaptasi dengan kebiasaan konsumen. TikTok menjadi salah satu ruang bagi keduanya untuk memperkenalkan produk dan membangun interaksi dengan audiens.

Dari sini, keduanya juga memanfaatkan TikTok GO by Tokopedia untuk melanjutkan perjalanan konsumen dari penemuan di TikTok hingga kunjungan langsung ke outlet.

Ingin tahu bagaimana keduanya memanfaatkan TikTok untuk tetap relevan di tengah perubahan perilaku konsumen sekaligus memperkenalkan produk unggulan mereka? Simak kisah selengkapnya berikut ini.

Amanda Brownies: Menjaga Cita Rasa, Menjangkau Generasi Berikutnya

Selama lebih dari dua dekade, satu hal terus dijaga oleh Amanda Brownies: cita rasanya yang khas. Berawal dari usaha keluarga di Bandung pada 1999, merek yang dikenal lewat beragam varian produk brownies ini kini memiliki 150 outlet yang tersebar dari Aceh hingga Papua.