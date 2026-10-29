Amanda Caesa Rangkum Fase Hubungan Tanpa Kepastian Lewat Cute Talks

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Amanda Caesa mempersembahkan mini album atau EP terbaru yang bertitel Cute Talks.

Mini album berisi lima lagu itu menangkap fase almost-love: saat dua orang seolah memiliki perasaan, tetapi tidak ada satu pun yang berani memberi kepastian.

Ada momen manis, kode-kode kecil, dan harapan yang membuat seseorang ingin bertahan. Namun, di baliknya, ada pertanyaan yang terus mengganggu: apakah perasaan ini benar-benar berbalas, atau aku hanya terlalu banyak berharap?.

"Aku pilih judul 'Cute Talks' karena bisa menggambarkan fase awal sebuah hubungan, ketika semuanya masih terasa manis, seru, dan bikin deg-degan. Tapi, gimana kalau ternyata, hubungannya stuck di fase ini dan enggak kunjung berkembang jadi sesuatu yang lebih serius?" ungkap Amanda Caesa.

Anak Parto Patrio itu menilai bagi banyak orang, fase tersebut mungkin terasa akrab. Obrolan yang semula menghibur bisa berubah menjadi sumber overthinking. Perhatian yang diberikan terasa spesial, tetapi tidak pernah cukup jelas untuk disebut sebagai komitmen.

Lewat Cute Talks, Amanda Caesa membiarkan pendengar masuk ke semua emosi itu, mulai dari rasa salting, gengsi untuk menyatakan perasaan lebih dahulu, hingga keresahan karena hubungan terasa berputar tanpa tujuan.

Baca Juga: Daftar Kategori dan Harga Tiket Konser Men I Trust di Jakarta

"Judul 'Cute Talks' merangkum keresahan yang jadi benang merah dari semua lagu di EP ini. Ada rasa suka, ada harapan, ada momen-momen gemas yang bikin kita terus bertahan, tapi juga ada kebingungan karena nggak tahu apakah perasaan ini benar-benar berbalas dan hubungan ini akan berkembang ke arah yang kita mau," jelasnya.

EP Cute Talks terdiri dari lima lagu: 'Somebody New', 'Lagi-Lagi Kamu', 'Don't Play', 'Sama Sama Tau', dan 'Trouble'.