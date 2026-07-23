Amanda Manopo Bakal Laporkan Eks Karyawan yang Gelapkan Dana Rp 3 M
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo bakal melaporkan mantan karyawannya ke polisi atas dugaan penggelapan dana perusahaan.
Kuasa hukum Amanda Manopo, Sandy Arifin mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi perihal tersebut dengan pihak kepolisian.
Namun, ada beberapa barang bukti yang harus dilengkapi untuk memperkuat laporannya.
Rencananya, laporan dugaan penggelapan dana itu bakal dibuat pada Selasa mendatang.
"Memang ada beberapa berkas yang harus kita lengkapi terkait rekapitulasi, rekening koran. Tapi untuk data-data yang tadi kami sampaikan sudah kami sampaikan, hanya kekurangan tadi. Kami akan membuat laporan resmi itu di minggu depan, hari Selasa. Sekaligus juga melengkapi rekapitulasi dan juga rekening koran dari klien kami," ujar Sandy Arifin di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7)
Akibat dugaan penggelapan dana tersebut, Amanda Manopo mengeklaim mengalami kerugian hingga mencapai Rp 3 miliar.
"Kerugian itu kemungkinan sekitar hampir Rp 3 M-an. Selama dia bekerja hampir 8 bulan. Delapan bulan ternyata sudah sekitar hampir Rp 3 M yang di mana itu sudah merugikan dari aku-nya sendiri," ucap Amanda Monopo.
Bintang sinetron Ikatan Cinta itu mengungkapkan bagaimana dugaan penggelapan dana tersebut akhirnya bisa terungkap.
Aktris Amanda Manopo bakal melaporkan mantan karyawannya ke kepolisian atas dugaan penggelapan dana perusahaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Amanda Manopo Ingin Segera Lapor Polisi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan
- Amanda Manopo Datangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kenapa?
- Sudah Serahkan Rp 50 Juta, Bangun Dapur SPPG Rp 900 juta, tetapi Kena Tipu
- Uang Rp1,012 Miliar Eks Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Raib, Kena Scam Modus Digitalisasi
- Masyarakat Diimbau Waspadai Penipuan Modus Penyidikan Online
- Rp 196,9 Miliar Uang Korban Kejahatan Digital Berhasil Dikembalikan