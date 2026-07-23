Amanda Manopo Bakal Laporkan Eks Karyawan yang Gelapkan Dana Rp 3 M

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo bakal melaporkan mantan karyawannya ke polisi atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

Kuasa hukum Amanda Manopo, Sandy Arifin mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi perihal tersebut dengan pihak kepolisian.

Namun, ada beberapa barang bukti yang harus dilengkapi untuk memperkuat laporannya.

Rencananya, laporan dugaan penggelapan dana itu bakal dibuat pada Selasa mendatang.

"Memang ada beberapa berkas yang harus kita lengkapi terkait rekapitulasi, rekening koran. Tapi untuk data-data yang tadi kami sampaikan sudah kami sampaikan, hanya kekurangan tadi. Kami akan membuat laporan resmi itu di minggu depan, hari Selasa. Sekaligus juga melengkapi rekapitulasi dan juga rekening koran dari klien kami," ujar Sandy Arifin di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7)

Akibat dugaan penggelapan dana tersebut, Amanda Manopo mengeklaim mengalami kerugian hingga mencapai Rp 3 miliar.

"Kerugian itu kemungkinan sekitar hampir Rp 3 M-an. Selama dia bekerja hampir 8 bulan. Delapan bulan ternyata sudah sekitar hampir Rp 3 M yang di mana itu sudah merugikan dari aku-nya sendiri," ucap Amanda Monopo.

Bintang sinetron Ikatan Cinta itu mengungkapkan bagaimana dugaan penggelapan dana tersebut akhirnya bisa terungkap.