Amanda Manopo Bantah Kabar Pensiun dari Dunia Hiburan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo membantah soal kabar dirinya bakal pensiun dari dunia hiburan seusai melahirkan anak pertamanya dengan suaminya, Kenny Austin.
Dia menegaskan bahwa saat ini dirinya tengah fokus untuk mengurus buah hatinya.
"Enggak, aku enggak bilang berhenti. Tapi untuk saat ini mungkin lagi fokus sama anak dulu," kata Amanda Manopo di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (2/11).
Ibu satu anak itu menyebut bahwa tawaran pekerjaan masih terus mengalir.
Walau demikian, Amanda Manopo enggan kehilangan momen berharga bersama putranya, Zac.
"Kalau mungkin dari penawaran mah ada saja dari kemarin, cuma aku masih tidak mau menghilangkan momen bersama dengan anak," tuturnya.
Selain itu, Amanda Manooo mengaku bahwa dirinya masih kurang percaya diri karena sempat mengalami kenaikkan berat badan yang cukup drastis saat masa kehamilan.
Oleh karena itu, aktris berusia 26 tahun tersebut memilih untuk menunggu hingga proporsi tubuhnya kembali seperti sedia kala.
Aktris Amanda Manopo membantah soal kabar dirinya bakal pensiun dari dunia hiburan sesuai melahirkan anak pertamanya.
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