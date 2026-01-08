Amanda Manopo Capek Berhadapan dengan Fajar Sadboy, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo terlibat dalam film terbaru yang bertitel Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

Berperan sebagai Tina, dia bakal kembali menghadapi teror tagihan dari pinjol dalam film tersebut.

Selain itu, Amanda Manopo memastikan Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER) akan menghadirkan kekonyolan baru bersama Fajar Sadboy.

“Penonton bakal menyaksikan kekonyolanku bersama Fajar Sadboy. Meski capek ya, harus berhadapan dengan Fajar terapi seru sekali ketika menjalani syuting bersama dia," kata Amanda Manopo.

"Di film ini, penonton juga akan mengikuti kisah baru, dari karakter-karakter yang baru serta perjalananku bersama Fajar yang berbeda,” sambung istri Kenny Austin itu.

Sementara itu, Fajar Sadboy mengaku senang bisa kembali beradu akting dengan Amanda Manopo.

Dia bahkan mengeklaim sangat memiliki chemistry bersama Amanda Manopo dalam film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

"Secara chemistry tentunya kami udah dapat banget ya, karena aku sudah dianggap seperti adiknya bukan cuma di depan layar tapi juga di kehidupan nyata. Kalian bakal lihat aksi kocak dan konyol kami berdua di film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER),” tambah Fajar Sadboy.