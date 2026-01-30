Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Kembali Jadi Kakak Adik

jpnn.com, JAKARTA - Amanda Manopo dan Fajar Sadboy kembali mencuri perhatian dalam peran sebagai kakak-adik Tina dan Umski di film drama komedi persembahan Scovi Films & Rapi Films, Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER).

Film yang mengangkat cerita tentang dinamika orang-orang yang terjerat pinjol dan yang berada di balik gurita pinjol ilegal ini memberikan kesegaran komedi, dengan cerita yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

Awalnya, hidup Tina tampak baik-baik saja. Dia adalah pemenang kontes kecantikan di sebuah mall. Tapi, karena Tina boros dan gila belanja, dia pun sampai melakukan

pinjaman online (pinjol).

Karena utangnya yang menumpuk, ditambah dia harus membiayai adiknya, Umksi, Tina akhirnya kalap. Dia pun menjadi ‘buronan’ para penagih utang. Karena tidak sanggup bayar, Tina akhirnya membuat kesepakatan untuk bisa bekerja di kantor pinjol yang diutangi.

Di tengah perjalanan, Tina justru bertemu dengan Mail (Devano), seorang DJ yang adiknya juga terlilit pinjol. Bersama Mail, Tina justru mengarungi perjalanan yang tidak terduga. Mereka mengungkap bisnis pinjol ilegal yang telah memakan banyak korban.

Cerita di film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER) dibangun dengan lensa yang dekat dengan penonton.

Sutradara Surya Ardy Octaviand menampilkan realitas masyarakat kelas bawah secara real dengan permasalahan yang dihadapi. Film itu semakin menghibur dengan penampilan para karakternya yang tak terduga, dan seperti cerminan yang juga mengajak kita untuk menertawakan nasib.

“Karakter-karakter yang ada di film CAPER ini menjadi perwakilan dari masyarakat kelas bawah urban. Kami ingin film CAPER menjadi Obat Pusing Nasional,” ungkap produser, penulis, dan sutradara film CAPER Surya Ardy Octaviand.