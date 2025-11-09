Amanda Manopo dan Kenny Austin Ungkap Sensasi Mencoba Laser Tetra Pro

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin tampil kompak saat mencoba teknologi perawatan kulit terbaru Tetra Pro – The King of CO? Laser di Klinik Dermapro Jakarta.

Keduanya menjadi selebritas pertama di Indonesia yang menjajal langsung inovasi laser asal Italia, itu, yang diklaim mampu memberikan hasil kulit mulus tanpa rasa sakit dan tanpa waktu pemulihan panjang.

Berbeda dari laser CO konvensional, Tetra Pro dilengkapi dengan CoolPeel Technology, sistem pendinginan pintar yang membuat perawatan kulit lebih nyaman dan lembut.

Teknologi ini memungkinkan hasil resurfacing kulit tampak instan tanpa panas, tanpa luka, dan tanpa pola “kotak-kotak” di wajah.

Amanda mengaku langsung jatuh cinta sejak pertama kali mencoba.

“Biasanya laser itu bikin takut karena panas dan lama sembuh, tetapi Tetra Pro ini beda banget. Kulit langsung terasa lebih halus, tetapi enggak sakit dan enggak merah lama. Aku langsung jatuh cinta,” ujar Amanda Manopo, tersenyum puas usai perawatan.

Hal serupa dirasakan Kenny Austin yang menemani sekaligus ikut menjalani perawatan.

“Sebagai pria, aku suka hasil yang natural dan cepat pulih. Tetra Pro ini hasilnya langsung kelihatan tapi tetap ringan di kulit, worth banget dicoba,” katanya.