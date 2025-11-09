Amanda Manopo dan Kenny Austin Ungkap Sensasi Mencoba Laser Tetra Pro
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin tampil kompak saat mencoba teknologi perawatan kulit terbaru Tetra Pro – The King of CO? Laser di Klinik Dermapro Jakarta.
Keduanya menjadi selebritas pertama di Indonesia yang menjajal langsung inovasi laser asal Italia, itu, yang diklaim mampu memberikan hasil kulit mulus tanpa rasa sakit dan tanpa waktu pemulihan panjang.
Berbeda dari laser CO konvensional, Tetra Pro dilengkapi dengan CoolPeel Technology, sistem pendinginan pintar yang membuat perawatan kulit lebih nyaman dan lembut.
Teknologi ini memungkinkan hasil resurfacing kulit tampak instan tanpa panas, tanpa luka, dan tanpa pola “kotak-kotak” di wajah.
Amanda mengaku langsung jatuh cinta sejak pertama kali mencoba.
“Biasanya laser itu bikin takut karena panas dan lama sembuh, tetapi Tetra Pro ini beda banget. Kulit langsung terasa lebih halus, tetapi enggak sakit dan enggak merah lama. Aku langsung jatuh cinta,” ujar Amanda Manopo, tersenyum puas usai perawatan.
Hal serupa dirasakan Kenny Austin yang menemani sekaligus ikut menjalani perawatan.
“Sebagai pria, aku suka hasil yang natural dan cepat pulih. Tetra Pro ini hasilnya langsung kelihatan tapi tetap ringan di kulit, worth banget dicoba,” katanya.
Amanda Manopo dan Kenny Austin jadi selebritas pertama yang mencoba teknologi laser Tetra Pro di Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Raisa Buka Suara soal Perceraian, Amanda Manopo Ungkap Sikap kepada Suami
- Amanda Manopo: Tiap Hari Sudah Bulan Madu
- Soal Ini, Amanda Manopo Tidak Mau Melarang Kenny Austin
- 3 Berita Artis Terheboh: Raisa Gugat Cerai, Kesibukan Suami Amanda Disorot
- Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah
- Diundang ke Pernikahan Amanda Manopo, Fajar Sadboy: Enggak Menyangka