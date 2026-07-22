Amanda Manopo Datangi Polres Metro Jakarta Selatan, Kenapa?
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Amanda Manopo mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7).
Tak sendirian, dia turut didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin.
Sandy Arifin lantas menjelaskan kedatangannya bersama sang klien ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini.
"Agenda hari ini kami ingin memberikan informasi terkait data-data yang sudah kami kumpulkan. Ada beberapa hasil audit dari manajemennya Amanda, kemudian juga ada beberapa bukti perjanjian," ujar Sandy Arifin.
Amanda Manopo menuturkan ada sejumlah barang bukti yang dibawa oleh pihaknya hari ini.
Jika barang bukti sudah dianggap lengkap maka pihaknya bakal membuat laporan. Namun, belum bisa dipastikan kapan laporan itu bakal dibuat.
"Banyak sih sebenarnya yang kami bawa. Jadi kami datang ke sini juga kami langsung saja nanti sama penyidik. Kami juga hari ini, kami langsung melaporkan ya," ucap Amanda Manopo.
Sandi mengatakan, pihaknya akan membuat laporan jika bukti yang dikumpulkan dianggap sudah cukup lengkap.
Selebritas Amanda Manopo mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Simak selengkapnya.
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