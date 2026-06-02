Amanda Manopo Hamil Besar, Fajar Sadboy: Auranya Makin Cantik
jpnn.com, JAKARTA - Fajar Sadboy memuji aura cantik Amanda Manopo yang semakin terpancar semenjak hamil.
Seperti diketahui Amanda Manopo tengah mengandung calon anak pertamanya dengan Kenny Austin.
Meskipun penampilan Amanda Manopo tampak berbeda semenjak hamil, tetapi kata Fajar, sang aktris justru makin terlihat cantik.
"Berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini perutnya gemuk karena hamil. Auranya makin cantik jujur, makin cantik," puji Fajar Sadboy di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Dia pun mengungkapkan bahwa kali terakhir bertemu dengan Amanda sekitar sebulan lalu.
"Terakhir ketemu di podcast-nya Bunda Sara (Sara Wijayanto), kurang lebih sebulan lah ya. Kalau jalan terakhir itu di Pondok Indah Mall (PIM). Diajak dinner, makan, main Nintendo bareng, terus foto-foto di photobooth," beber Fajar Sadboy.
Dia mengaku belum tahu pasti kapan bintang film Dusun Mayit itu akan menjalani proses persalinan.
Dia berpendapat bahwa bintang film Dusun Mayit itu masih belum mau buka-bukaan soal rencana persalinannya.
