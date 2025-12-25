Amanda Manopo Hamil Muda, Kenny Austin Cerita Soal Ngidam

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo tengah mengandung calon anak pertamanya dengan sang suami, Kenny Austin.

Di usia kehamilannya saat ini, Amanda Manopo pun juga mengalami masa mengidam seperti wanita hamil pada umumnya.

Namun, Kenny Austin menyebut bahwa istrinya itu tak mengidam sesuatu yang aneh.

Meski tak menampik kadang Amanda Manopo memiliki permintaan random ketika sedang mengidam, tetapi menurut Kenny, istrinya itu sering kali meminta bebek goreng.

"Ngidam sih masih normal ya. Paling sering dia random sih, kalau udah bingung mau makan apa pasti bebek goreng," ujar Kenny Austin di kawasan Cicayur, Kabupaten Tangerang, baru baru ini.

Aktor 33 tahun itu bersyukur kondisi kehamilan sang istri terbilang baik.

"Puji Tuhan so far so good sih. Amanda juga enggak terlalu repot, anaknya juga kayaknya enggak terlalu bikin ribet," ucap Kenny Austin.

Selain rutin mengecek kondisi kehamilan Amanda dan memberikannya perhatian, Kenny sendiri kerap mengajak mengobrol calon buah hati yang tengah dikandung sang istri.