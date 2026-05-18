Amanda Manopo Ingin Melahirkan Secara Caesar, Kenny Austin Ungkap Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Kenny Austin dan Amanda Manopo tengah menantikan kelahiran anak pertama.
Kenny Austin mengungkapkan, Amanda Manopo rencananya bakal melahirkan melalui proses persalinan caesar.
Adapun keputusan itu diambil berdasarkan kenyamanan dan kesiapan Amanda Manopo sendiri menghadapi momen penting dalam hidupnya.
"Penginnya caesar. Takut Mandanya," kata Kenny Austin di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5).
Aktor berusia 34 tahun tersebut pun tampak mendukung keputusan Amanda Manopo.
Sebagai suami, Kenny Austin memilih untuk mengikuti apa yang membuat Amanda merasa nyaman.
"Biar lebih simpel sajalah. Ya Manda maunya begitu, ya turuti saja, masa saya paksa," tuturnya.
Pemain film Si Paling Aktor tersebut memastikan dirinya bakal mendampingi sang istri saat proses persalinan Amanda Manopo nanti.
Kenny Austin mengungkapkan, rencananya Amanda Manopo bakal melahirkan anak pertamanya melalui proses persalinan caesar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kecelakaan Motor, Fajar Sadboy Ungkap Reaksi Amanda Manopo
- Amanda Manopo dan Fajar Sadboy Kembali Jadi Kakak Adik
- Amanda Manopo Capek Berhadapan dengan Fajar Sadboy, Tetapi...
- CAPER Kembali Pertemukan Amanda Manopo dan Fajar Sadboy
- Perdana Rayakan Natal Bareng Amanda Manopo, Kenny Austin Cerita Soal Ini
- Amanda Manopo Hamil Muda, Kenny Austin Cerita Soal Ngidam