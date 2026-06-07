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Amanda Manopo Mengalami Teror Mistis, Kenny Austin Merespons Begini

Amanda Manopo Mengalami Teror Mistis, Kenny Austin Merespons Begini
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Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo hendak melaporkan mantan karyawannya atas dugaan penggelapan dana perusahaan, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 3 miliar.

Namun di tengah persoalan tersebut, turut muncul pula isu istri Kenny Austin itu mengalami teror mistis.

Kabar diguna-guna itu diungkapkan oleh Amanda Manopo beberapa waktu lalu.

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Kenny Austin lantas menanggapi soal dugaan teror mistis yang dialami istri.

Dia menuturkan bahwa dugaan guna-guna itu tidak berdampak terhadap Amanda Manopo.

Teror mistis itu justru diduga berbalik kepada orang yang mengirimkannya.

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"Enggak ngefek sih kata dia. Malah mental ke orangnya sendiri sekarang. Orangnya kena," kata Kenny Austin di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/7).

Pemain sinetron Tobat Jatuh Cinta itu enggan berkomentar banyak ketika ditanyai apakah mempercayai soal hal mistis tersebut.

Kenny Austin lantas menanggapi soal dugaan teror mistis yang dialami oleh istrinya, Amanda Manopo.

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