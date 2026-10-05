Amanda Manopo Nyaris Jadi Korban Penipuan Tiket IWPS 2027
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengaku nyaris menjadi korban penipuan saat membeli tiket Indonesia World Padel Show (IWPS) 2027.
Dia sempat mentransfer Rp10 juta untuk membeli dua tiket setelah tiket yang diincarnya di kanal resmi dinyatakan habis terjual.
Pengalaman tersebut disampaikan Amanda dalam video yang beredar di media sosial TikTok pada akhir pekan lalu.
"Jadi, aku itu beli tiket IWPS buat nonton padel pada 30 Januari 2027 dan di akun resminya sudah pada sold out," ujar Amanda.
Karena tiket yang diinginkannya sudah habis di kanal resmi, Amanda kemudian mencari tiket melalui media sosial.
Dia menemukan sebuah akun dengan tanda centang biru yang menawarkan tiket melalui kolom komentar.
"Akhirnya aku hubungi dia, lalu aku langsung transaksi dan harga dua tiket itu Rp10 juta," tuturnya.
Amanda mengatakan penjual sempat mengirimkan e-ticket setelah pembayaran dilakukan.
Amanda Manopo membagikan pengalaman nyaris menjadi korban penipuan saat membeli dua tiket IWPS 2027.
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