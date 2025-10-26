Amanda Manopo: Tiap Hari Sudah Bulan Madu

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo dan Kenny Austin resmi menikah pada 10 Oktober 2025 lalu.

Setelah menggelar pernikahan, pasangan selebritas itu tampaknya belum pergi berbulan madu.

Amanda Manopo dan Kenny Austin lantas menjawab begini ketika ditanyai soal rencana bulan madu mereka.

"Tiap hari sudah bulan madu," ujar Amanda Manopo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

"Doain saja ya, soalnya schedulenya juga bingung," timpal Kenny Austin.

Sebab, kesibukan keduanya membuat mereka belum bisa pergi berbulan madu.

Baca Juga: Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah

"Iya benar (sibuk semua)," ucap Kenny Austin.

Dalam kesempatan yang sama, Kenny Austin juga mengungkapkan masakan sang istri yang menjadi favoritnya.