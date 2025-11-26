Amanda Manopo Umumkan Hamil Anak Pertama dari Kenny Austin
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Amanda Manopo dan Kenny Austin mengumumkan sebuah kabar bahagia.
Amanda Manopo mengabarkan tengah hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Kenny Austin.
Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui akun miliknya di Instagram.
Amanda Manopo dan Kenny Austin terlihat menunjukkan hasil dari alat tes kehamilan yakni positif.
“Setelah banyak musim dalam hidupku, akhirnya tuhan percayakan aku sebuah anugerah terbesar, menjadi seorang ibu," ungkap Amanda Manopo, Selasa (25/11).
Perempuan berusia 25 tahun itu sangat bahagia atas kehamilan pertama ini.
Amanda Manopo pun mengaku tidak sabar bertemu dengan calon buah hati.
"Baby, kami tidak sabar bertemu denganmu,” lanjutnya.
