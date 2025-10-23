Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah.

Dia mengatakan bahwa suaminya tersebut masih sibuk di dunia akting.

"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

Perempuan berusia 25 tahun itu menyebut Kenny Austin juga belakangan sedang aktif berbisnis.

Adapun salah satu bisnis yang dijalani oleh Kenny Austin yakni kafe.

"Dia ada kafe di Bali," jelas Amanda Manopo.

Selain itu, Amanda Manopo memberi bocoran bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.

Menurutnya, sang suami berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.