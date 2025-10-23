Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah
Kamis, 23 Oktober 2025 – 12:12 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah.
Dia mengatakan bahwa suaminya tersebut masih sibuk di dunia akting.
"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.
Perempuan berusia 25 tahun itu menyebut Kenny Austin juga belakangan sedang aktif berbisnis.
Adapun salah satu bisnis yang dijalani oleh Kenny Austin yakni kafe.
"Dia ada kafe di Bali," jelas Amanda Manopo.
Selain itu, Amanda Manopo memberi bocoran bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.
Menurutnya, sang suami berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.
Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah. Dia mengatakan bahwa suaminya..
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Diundang ke Pernikahan Amanda Manopo, Fajar Sadboy: Enggak Menyangka
- Pengakuan Fajar Sadboy Soal Kehadiran di Pernikahan Amanda Manopo
- 3 Berita Artis Terheboh: Bukti Peredaran Narkoba Ammar Zoni Terungkap, Amanda Tulis Pesan Haru
- Amanda Manopo Siapkan Bangku Kosong untuk Mendiang Ibunda, Kakak Beri Penjelasan
- Amanda Manopo Menikah di Tanggal Cantik, Kakak Ungkap Alasannya
- Resmi Dinikahi Kenny Austin, Amanda Manopo Tulis Pesan Haru untuk Sang Ibu