menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah

Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah

Amanda Manopo Ungkap Kesibukan Kenny Austin Setelah Menikah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo/rollmoments

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah.

Dia mengatakan bahwa suaminya tersebut masih sibuk di dunia akting.

"Kenny lagi ada proyek, lagi ada syuting juga," kata Amanda Manopo saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan berusia 25 tahun itu menyebut Kenny Austin juga belakangan sedang aktif berbisnis.

Adapun salah satu bisnis yang dijalani oleh Kenny Austin yakni kafe.

"Dia ada kafe di Bali," jelas Amanda Manopo.

Baca Juga:

Selain itu, Amanda Manopo memberi bocoran bahwa Kenny Austin juga bakal mengembangkan bisnis lainnya.

Menurutnya, sang suami berencana membangun penyewaan tempat olahraga padel.

Aktris Amanda Manopo mengungkap kesibukan Kenny Austin setelah resmi menikah. Dia mengatakan bahwa suaminya..

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI