jpnn.com, JAKARTA - Dua bulan menjalani kehidupan sebagai istri Andre Taulany, Amanda Rigby mulai mengenal berbagai kebiasaan unik sang suami. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah karakter Andre yang sulit diam, bahkan sejak baru bangun tidur.

Pengalaman tersebut diceritakan Amanda saat berbincang di kanal YouTube Taulany TV. Ia mengungkapkan, Andre memiliki kebiasaan menyalakan musik, bernyanyi, hingga berjoget ketika memulai aktivitas pada pagi hari. Kebiasaan itu cukup berbeda dengan dirinya yang lebih menyukai suasana tenang.

Amanda mengaku masih membutuhkan waktu untuk benar-benar terbangun setelah tidur. Namun, Andre justru sudah membuat suasana rumah ramai dengan musik dan tingkahnya.

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Perbedaan karakter tersebut menjadi salah satu hal yang mulai dikenalnya setelah keduanya tinggal bersama sebagai pasangan suami istri.

"Jadi, Bang Andre itu anteng kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur atau enggak udah kenyang, ngantuk. Sisanya 'bunyi'," kata Amanda, dikutip pada Minggu (29/11).

Menurut Amanda, kebiasaan Andre yang aktif tidak hanya terlihat ketika sedang bersantai. Bahkan, aktivitas sederhana seperti berjalan menuju kamar mandi pun kerap diiringi dengan jogetan. Hal tersebut membuat suasana pagi di rumah mereka terasa lebih meriah.

"Bayangin bangun tidur aja, kalau aku kan lumayan diem orangnya, dapet suami begini," ujar Amanda.

Dia kemudian menceritakan bagaimana Andre langsung menyalakan musik begitu bangun tidur, lalu bernyanyi dan berjoget.