Amankan 1,7 Miliar Rokok Ilegal hingga 13 Ton Narkotika, Bea Cukai Cegah Kebocoran Rp57 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan masif sepanjang tahun berjalan hingga penghujung 2026.
Dia menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi hasil pengawasan ketat yang dilakukan bersama aparat penegak hukum.
"Bea cukai itu sampai dengan akhir Oktober ya, atau itu sampai November, sampai year to date kira-kira, telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (19/11).
Pemerintah menegaskan bahwa rokok ilegal semacam itu seharusnya masuk ke sistem resmi dan membayar kewajiban cukai kepada negara.
Selain rokok, fokus penindakan hukum juga diarahkan untuk memberantas peredaran barang terlarang yang merusak generasi bangsa.
Sepanjang periode tersebut, Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum secara intensif untuk menangani berbagai kasus narkotika.
Dari koordinasi lintas sektor itu, tercatat total penanganan kasus narkotika mencapai 13,28 ton.
Di luar rokok dan narkotika, laporan kinerja ini turut menyoroti fenomena baru berupa maraknya modus penyelundupan emas ke luar negeri.
Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal dan mencegah kebocoran penerimaan negara hingga triliunan.
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