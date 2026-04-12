Amankan Laga Persib vs Bali United, Polrestabes Bandung Kerahkan 2.106 Personel
jpnn.com - KOTA BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Bali United pada pekan ke-27 Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4), pukul 19.00 WIB. Untuk mengamankan laga Persib vs Bali United, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengerahkan 2.106 personel.
“Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan Bali United berjumlah 2.106 personel, sehingga pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat dikonfirmasi di Bandung.
Asep mengatakan bahwa personel mulai diturunkan sejak pukul 14.00 WIB untuk melakukan skrining awal di titik-titik sebelum suporter diarahkan ke pintu masuk stadion.
Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personel di area penukaran tiket seperti di Kircon.
“Rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta fleksibel, kita tahu itu jalan nasional, di Gedebage itu, kami akan melaksanakan mitigasi,” ungkap Asep.
Dia mengatakan ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton yang hendak masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.
Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan memasuki area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.
“Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ujarnya.
Polrestabes Bandung mengerahkan 2.106 personel untuk mengamankan laga Persib vs Bali United pada lanjutan Super League di Stadion GBLA.
