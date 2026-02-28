Amankan Perayaan Imlek Nasional, Polda Metro Jaya Kerahkan 722 Personel Gabungan

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 722 personel gabungan untuk pengamanan Perayaan Puncak Imlek Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Dipersiapkan jumlah personel yang melaksanakan pengamanan "Perayaan Imlek Nasional Tahun 2026, berjumlah 722 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya sebanyak 401 personel, TNI sebanyak 125 personel dan selebihnya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menghadiri kegiatan tersebut untuk tetap memperhatikan keselamatan dan selalu perbaharui informasi terkait arus lalu lintas yang situasional dan perhatikan barang bawaan.

"Jika memerlukan kehadiran Kepolisian silahkan hubungi Call Center 100 Kepolisian," kata Budi.

Imlek Festival 2577–Harmoni Imlek Nusantara perdana digelar pada 17 Februari sampai 3 Maret 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta, dengan tagline “Harmoni Nusantara”.

Imlek yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang refleksi antar umat beragama serta masyarakat.

Sejumlah rangkaian acara yang dihadirkan dalam festival tersebut antara lain Festival Lentera, Pasar Kuliner, Seni&Kreatif, Museum Terbuka: Akulturasi Budaya Tionghoa sampai dengan cek kesehatan gratis dan berbagai ornamen film dari “Jumbo” sampai “Pelangi di Mars”.