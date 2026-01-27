Amanyaman dan MSIG Indonesia Hadirkan Asuransi Perjalanan Berbasis Digital

jpnn.com, JAKARTA - Seiring meningkatnya mobilitas perjalanan masyarakat Indonesia, kebutuhan akan perlindungan perjalanan yang praktis dan mudah diakses semakin relevan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Amanyaman secara resmi menghadirkan produk Asuransi Perjalanan inovatif melalui kemitraan strategis dengan PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia).

Kolaborasi ini menawarkan solusi perlindungan perjalanan yang mengintegrasikan produk asuransi dengan mekanisme klaim berbasis platform digital, serta layanan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis dan para pelancong (traveler).

Produk Asuransi Perjalanan Amanyaman ini telah mulai dipasarkan dan dapat dibeli oleh nasabah sejak 1 Januari 2026.

Dengan pengalaman Amanyaman di industri perjalanan yang dipimpin oleh Rialita Lubis selaku General Manager, serta didukung oleh tim profesional yang berpengalaman di bidangnya dan rekam jejak panjang MSIG Indonesia di industri asuransi, kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan perjalanan yang relevan dengan kebutuhan saat ini.

“Kami sangat senang bermitra MSIG Indonesia. Kerja sama ini merupakan wujud komitmen Amanyaman dalam menghadirkan perlindungan perjalanan yang lebih relevan, mudah dijangkau, dan memberikan rasa tenang bagi setiap traveler Indonesia. Dengan dukungan dan pengalaman panjang MSIG Indonesia di industri asuransi, kami yakin kolaborasi ini akan memperkuat posisi Amanyaman sebagai mitra proteksi perjalanan bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Amanyaman Felix Hidayat.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur MSIG Indonesia Bernard P. Wanandi menyampaikan Amanyaman merupakan mitra strategis yang memiliki keselarasan visi dengan MSIG Indonesia.

“Kami melihat Amanyaman sebagai mitra strategis dengan visi yang sejalan dengan MSIG Indonesia, yaitu menghadirkan solusi perlindungan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan nasabah saat ini. Melalui sinergi ini, kami berkomitmen untuk memastikan setiap perjalanan, baik untuk keperluan bisnis maupun liburan, dapat dijalani dengan lebih aman dan nyaman,” ujarnya.