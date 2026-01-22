Amar Bank & MRT Jakarta Kerja Sama Dorong Layanan Embedded Banking

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) mengumumkan kemitraan strategis dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) memperluas jangkauan layanan perbankan digital.

Direktur Utama Amar Bank, Vishal Tulsian mengatakan lewat kemitraan ini Amar Bank mengimplementasikan kapabilitas embedded banking pada kanal digital PT MRT Jakarta (Perseroda), sekaligus menghadirkan Amar Bank sebagai payment channel dalam ekosistem pembayaran MRT Jakarta, termasuk pada aplikasi MyMRTJ.

"Melalui pendekatan ini, layanan embedded banking Amar Bank dapat diakses masyarakat setiap hari," ungkap Vishal.

Dia menjelaskan untuk pengguna aplikasi MyMRTJ, integrasi ini menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih seamless—mulai dari pembayaran hingga akses layanan keuangan yang relevan dengan kebutuhan mobilitas perkotaan.

“Bagi Amar Bank, layanan embedded banking adalah pondasi untuk membangun infrastruktur layanan keuangan yang bisa diadopsi lintas ekosistem,” ujar Vishal.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, juga akan dilakukan penempatan banner di dalam ekosistem aplikasi MRT Jakarta yang mengarahkan pengguna ke aplikasi Tunaiku by Amar Bank, sehingga akses ke produk pinjaman digital dapat dilakukan secara kontekstual, mudah, dan tepat sasaran.

Baca Juga: Amar Bank Raih Penghargaan Most Innovative Digital Bank

"Transformasi digital layanan publik tidak cukup hanya menambah opsi pembayaran. Yang dibutuhkan adalah infrastruktur perbankan yang bisa ‘hidup’ di dalam ekosistem sehari-hari. Melalui embedded banking di MRT Jakarta, Amar Bank berperan sebagai bank pendukung di balik layanan yang menghadirkan transaksi dan layanan keuangan yang aman dan praktis langsung di tempat orang beraktivitas dan bepergian," beber Vishal.

Kapabilitas embedded banking Amar Bank akan mendukung pengembangan solusi keuangan yang ditanamkan pada kanal digital MRT Jakarta sesuai kebutuhan layanan.