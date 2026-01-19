Amara Group dan Koelnmesse GmbH Gelar Pameran Dagang Furniture

jpnn.com, JAKARTA - Mulai tahun 2026, empat pameran dagang paling berpengaruh dan terkemuka di Indonesia yang mencakup sektor material, manufaktur, furniture, dan interior akan disatukan dalam satu platform strategis guna merepresentasikan keseluruhan rantai nilai industri furnitur.

Diselenggarakan pada 23–27 September 2026, rangkaian pameran yang digelar secara bersamaan atau colocated ini akan menjadi destinasi terpadu bagi industri furniture Indonesia, mencakup spektrum lengkap mulai dari material hulu dan teknologi produksi hingga desain dan solusi siap pasar di sisi hilir.

Diselenggarakan di dua lokasi di Jakarta, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, yang baru dibuka, serta JIExpo Kemayoran, pameran terpadu ini akan menghadirkan sebuah platform bisnis dan pengetahuan yang komprehensif bagi para pelaku industri.

Sebagai bagian dari penyelarasan strategis ini, Amara Group dan Koelnmesse GmbH akan secara bersama-sama mengambil alih pengelolaan IFFINA+, pameran furniture tahunan unggulan milik ASMINDO, serta bergabung dalam tim penyelenggara IFMAC WOODMAC, pameran mesin pengerjaan kayu terkemuka di Indonesia.

Kedua pameran ini akan diselenggarakan secara co-located bersama interzum jakarta dan International Hardware Fair Indonesia, membentuk portofolio kuat merek pameran dagang berstandar internasional yang menegaskan peran Indonesia sebagai pusat manufaktur, sumber produksi, dan desain regional bagi pasar furnitur dan interior global.

Pada sisi hilir yang berorientasi pasar, IFFINA+ hadir sebagai platform utama untuk furnitur jadi, desain, dan produk gaya hidup.

interzum jakarta merepresentasikan segmen hulu dengan fokus pada material, komponen, permukaan, fittings, serta solusi produksi interior.

Sementara itu, segmen manufaktur menengah diwakili oleh IFMAC WOODMAC, yang menampilkan mesin, sistem manufaktur, dan teknologi pendukung produksi furnitur skala industri.