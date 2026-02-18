menu
Amarah Bobotoh Tumpah pada Akhir Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Bobotoh nekat menghampiri para pemain Persib seusai laga melawan Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pertandingan Persib Bandung melawan Ratchaburi FC diwarnai aksi tak terpuji Bobotoh.

Seusai wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, sejumlah suporter Persib itu memasuki area lapangan dan menggeruduk para pemain yang masih berada di tengah lapangan.

Aksi tersebut dipicu kekecewaan suporter karena Persib gagal lolos ke babak perempat final AFC Champions League Two (ACL 2).

Meski memenangkan pertandingan 1-0, Persib kalah agregat dua gol sehingga gagal mengamankan tiket ke fase berikutnya.

Sebelumnya, Maung Bandung keok 0-3 saat bertandang ke markas Ratchaburi FC.

Insiden memalukan ini terjadi beberapa menit setelah wasit Majed Mohammed Alshamrani mengakhiri pertandingan.

Awalnya, seorang suporter tiba-tiba memasuki area pertandingan saat pemain dan perangkat pertandingan belum meninggalkan lapangan.

Situasi kemudian memanas ketika jumlah suporter yang turun ke lapangan makin bertambah dan menggeruduk para pemain. Pelatih Persib, Bojan Hodak, bahkan turun tangan untuk menenangkan massa.

Bobotoh meluapkan amarahnya dengan memasuki lapangan setelah Persib Bandung dipastikan gagal melaju ke babak perempat final ACL 2.

