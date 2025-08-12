Amartha 10X Run 2025 Ajak Masyarakat Lampaui Batas Diri dengan Lari Half Marathon

jpnn.com, JAKARTA - Amartha kembali menggelar Amartha 10X Run dengan ambisi yang lebih besar pada 28 September 2025 mendatang di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta.

Amartha 10X Run mengusung tema Beat Your Best, yang bertujuan mengajak setiap individu untuk menantang diri melampaui batas pribadi untuk menjadi versi terbaik diri sendiri.

Tema ini terinspirasi dari semangat para pengusaha UMKM binaan Amartha yang tersebar di 50.000 desa yang terus berjuang menjadi versi terbaik untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Amartha 10X Run adalah perayaan tekad dan keberanian untuk melampaui batas, sama seperti yang dilakukan mitra usaha binaan Amartha setiap hari. Dengan semangat Beat Your Best, kami ingin menginspirasi peserta untuk menikmati proses berlari sekaligus menemukan potensi terbaik dalam dirinya,” kata SVP Marketing & Growth Amartha Sheldon Chuan.

Amartha 10X Run memperbesar jangkauan target dibanding tahun lalu yang hanya 3.000 menjadi 5.200 peserta. Jumlah kategori pun bertambah menjadi tiga kategori, yaitu Kids Dash (100M, 200M, dan 400M), 10K, dan Half Marathon.

Dia pun mengungkapkan latar belakang adanya diversifikasi kategori perlombaan pada Amartha 10X Run tahun ini.

“Diversifikasi kategori perlombaan merefleksikan transformasi Amartha yang memperkuat komitmen kami dalam memberdayakan pengusaha UMKM di Indonesia. Layanan Amartha semakin berkembang dengan ragam inovasi keuangan digital yang memudahkan UMKM akar rumput dalam mengembangkan usahanya. Layanan ini mencakup layanan pendanaan produktif, pembiayaan modal kerja bagi UMKM, fitur pembayaran, penyaluran zakat, dan fitur lain yang semuanya tersedia di aplikasi AmarthaFin. Bahkan ada fitur pendanaan UMKM dengan imbal hasil menarik bagi investor yang ingin mendukung UMKM ultra mikro.” lanjut Sheldon.

Dalam pelaksanaannya, Amartha menggandeng Indonesia Muda Road Runner (IMRR) selaku penyelenggara kegiatan lari.