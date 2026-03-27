Amartha Empower: Perluas Peran Donasi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Semangat gotong royong yang mengakar di masyarakat Indonesia kini menemukan bentuk baru di ranah digital. Momentum ini ditangkap oleh Amartha melalui peluncuran Amartha Empower.

Platform digital besutan Amartha itu sebuah wadah penggalangan donasi dan zakat yang berada di bawah naungan Amartha.org.

Inisiatif itu menjadi babak baru dalam upaya perusahaan memperluas dampak sosial dari ekosistem layanan keuangannya.

Selama lebih dari satu dekade, Amartha dikenal aktif menjembatani akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, khususnya perempuan di perdesaan.

Kini, lewat Amartha Empower, pendekatan gotong royong itu diperluas dengan melibatkan partisipasi publik dalam bentuk donasi, zakat, dan sedekah yang disalurkan ke berbagai program pemberdayaan.

“Melalui Amartha Empower, kami ingin membawa semangat gotong royong ke ranah donasi publik, sekaligus memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan,” ujar Aria Widyanto dalam keterangannya, Jumat.

Dari sisi tata kelola, platform juga telah mengantongi izin sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari Badan Amil Zakat Nasional sejak 2025.

Status tersebut memungkinkan penghimpunan dan penyaluran dana sosial dilakukan lebih terstruktur dan kredibel, termasuk melalui kanal digital.