Amaterasun Luncurkan 100% Physical Soothing Sunscreen untuk Kulit Sensitif

jpnn.com, JAKARTA - Amaterasun memperkenalkan inovasi terbarunya 100% Physical Soothing Sunscreen SPF 50 PA++++ yang diformulasikan bersama dr. Abelina (yang dikenal juga sebagai dr Incognito).

Kolaborasi ini lahir dari komitmen bersama untuk menghadirkan perlindungan kulit yang tidak hanya efektif melawan sinar matahari, tetapi juga menenangkan dan aman bagi semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif & anak dari usia 1 tahun.

Mengusung SootheDefend, formula paten milik Amaterasun yang bekerja secara aktif untuk menetralisir kemerahan secara instan, menenangkan kulit sensitif dan memperkuat skin barrier agar tetap sehat dan seimbang. Hasilnya, kulit kemerahan tersamarkan, calm-glow finish & terlindungi bahkan setelah paparan sinar matahari dalam waktu lama.

Berbeda dari kebanyakan merek sunscreen lainnya, Amaterasun menghadirkan tekstur ringan dan mudah diratakan tanpa meninggalkan residu.

Formula ini mengandalkan 100% mineral filter berbasis Zinc Oxide yang memberikan perlindungan nyata dengan REAL SPF yang sudah teruji in vivo & in vitro, melindungi kulit dari paparan sinar UVA & UVB tanpa efek white cast berlebih.

Selain itu, produk ini juga diperkaya dengan Intelligent DNA Guardian (teknologi paten Amaterasun), teknologi perlindungan kulit canggih dengan 7-in-1 Protection terhadap UVA, UVB, Blue Light, Polusi, Radikal Bebas, Tanda Penuaan Dini & Kerusakan DNA. Perlindungan menyeluruh ini memastikan kulit tetap sehat & kuat bahkan dalam kondisi lingkungan ekstrim sekalipun.

Amaterasun 100% Physical Soothing Sunscreen telah teruji secara klinis non-comedogenic dan non-acnegenic, sehingga tidak berpotensi menyebabkan komedo maupun jerawat.

Kandungannya bebas alkohol, bebas pewangi dan aman untuk ibu hamil serta anak-anak.