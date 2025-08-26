Amaterasun Luncurkan Pore Blurring Sunscreen

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai brand SPF spesialist yang konsisten menghadirkan perlindungan sinar matahari yang sudah melalui uji in vivo, Amaterasun kembali membuktikan inovasinya dengan meluncurkan Physical Sunscreen terbarunya, yaitu Pore Blurring Sunscreen SPF 50+ PA++++.

Produk ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan kulit masyarakat Indonesia yang kerap berminyak, mudah berkeringat, & memiliki tampilan pori yang ingin disamarkan.

Berbeda dengan tabir surya konvensional, physical sunscreen bekerja dengan cara memantulkan sinar UV dari permukaan kulit, memberikan perlindungan yang andal bahkan di bawah terik matahari tropis.

Melalui riset dan teknologi terkini, formula ini diperkaya dengan efek blurring instan seperti menggunakan primer untuk menyamarkan tampilan pori serta memberikan hasil akhir velvet glow yang halus, ringan, dan segar sepanjang hari.

“Physical Sunscreen Amaterasun yang diluncurkan mampu menyamarkan pori-pori dan memberikan hasil velvet-glow. Tentu produk ini hadir untuk menjawab kebutuhan serta antusiasme konsumen terhadap produk Physical Sunscreen Amaterasun pada tahun 2024 lalu yang menjadi inspirasi bagi kami untuk menghadirkan kembali inovasi terbaru, yaitu Physical Sunscreen Pore Blurring," kata Irene Ursula, Founder of BeautyHaul Group.

Inovasi paten Amaterasun Intelligent DNA Guardian kembali hadir dalam produk terbaru ini dengan teknologi perlindungan 7-in-.

Formula ini tidak hanya melindungi dari UVA & UVB, tetapi juga dari blue light, polusi, radikal bebas, tanda penuaan dini, hingga potensi kerusakan DNA yang bisa terjadi akibat paparan sinar matahari.

Dengan minimum white cast yang cocok untuk semua warna kulit, produk ini dapat digunakan sehari-hari tanpa rasa khawatir akan efek abu-abu di wajah.