Amati Efek MBG, Guru SMPN 1 Tamansari Sebut Pertumbuhan Fisik Siswa Meningkat
jpnn.com, BOGOR - Kepala SMPN 1 Tamansari, Ermaini menyatakan sekolah naungannya menerapkan sistem pengawasan ketat untuk program Makanan Bergizi Gratis yang masuk untuk siswa.
Ermaini membagi tugas kepada para guru dalam bentuk piket harian, untuk memantau isi menu sebelum dibagikan kepada siswa.
"Jadi, pertama si makanan itu datang, maka petugas piket guru akan membuka makanan itu dan melihat isinya, kemudian difoto dan diposting di grup sekolah," kata Ermaini di Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/12).
Ermaini mengaku sempat terjadi kendala teknis pada hari pertama pelaksanaan, tetapi hal tersebut segera dievaluasi.
Namun, penerapan sistem piket bergiliran, membuat proses distribusi MBG berjalan tertib. .
Dia menegaskan keterlibatan guru dalam distribusi ini menjadi kewajiban profesional, bukan sekadar sukarela.
"Kalau sudah piket itu berarti bagian dari tugas mereka di sekolah," imbuhnya tegas.
Ermaini mengungkapkan dampak program ini mulai terlihat dari perubahan fisik siswa yang diamati para guru.
Rutin mendapat MBG, guru SMPN 1 Tamansari, Bogor mengamati pertumbuhan fisik siswa meningkat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menerapkan Konsep Zero Waste, SPPG Jimmy Hantu Olah Limbah MBG Jadi Sumber Ekonomi
- 323 Dapur MBG Layani Warga Terdampak Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
- Kepala BGN Lapor ke Presiden, Dapur MBG Menciptakan Lapangan Kerja untuk 741 Ribu Orang
- BGN Latih UMKM di Bandung Jadi Pemasok MBG
- MBG Masuk Papua, Hampir 200.000 Anak Merasakan Manfaatnya Setiap Hari
- Asa Siswa SMRA 10 Jaksel Tampil Pentas Olahraga Tingkat Dunia