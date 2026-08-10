Ambar Widodo Dipilih jadi Presiden RoRI, Danlanud Jadi Anggota Kehormatan

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melepas peserta Rolling Thunder Royal Riders Indonesia (RoRI) dari Balai Kota Bandung menuju Lanud Husein Sastranegara, Sabtu (8/8) lalu.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan satu dekade RoRI yang diikuti keluarga besar komunitas pengguna dan pencinta Royal Enfield dari berbagai daerah di Indonesia.

Perayaan bertajuk RoRI X – One Decade of Royal Soul itu sekaligus menandai babak baru organisasi dengan dilantiknya Ambar Widodo sebagai Presiden RoRI periode 2026–2028.

Prosesi pelepasan Rolling Thunder oleh Farhan menjadi pembuka rangkaian perayaan satu dekade RoRI.

Puluhan hingga ratusan rider dari berbagai wilayah bergerak bersama dalam satu barisan menuju Lanud Husein Sastranegara.

Rolling Thunder tersebut membawa semangat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan RoRI, yakni Brotherhood, Respect, Loyalty, dan Safety Riding.

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Kehadiran Farhan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kota terhadap kegiatan komunitas yang berlangsung di Bandung. Dari Balai Kota Bandung, rombongan kemudian menuju Lanud Husein Sastranegara yang menjadi lokasi utama perayaan satu dekade RoRI.

Dukungan terhadap penyelenggaraan RoRI X juga datang dari Komandan Lanud Husein Sastranegara, Marsekal Pertama TNI M.D. Irman Fathurahman.