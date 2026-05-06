menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Ambil Sumpah 61 Dokter, Rektor Usakti Singgung Kesehatan Fondasi Kemajuan Bangsa

Ambil Sumpah 61 Dokter, Rektor Usakti Singgung Kesehatan Fondasi Kemajuan Bangsa

Ambil Sumpah 61 Dokter, Rektor Usakti Singgung Kesehatan Fondasi Kemajuan Bangsa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Dokter Periode LVI-II Tahun 2026 di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (6/5). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Trisakti (Usakti) menggelar acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Dokter Periode LVI-II Tahun 2026 di area kampus tersebut, Jakarta, Rabu (6/5).

Sebanyak 61 dokter baru resmi mengucapkan sumpah memegang kitab suci sesuai agama masing-masing dalam acara tersebut.

Rektor Universitas Trisakti Kadarsah Suryadi mendorong para dokter baru memberikan layanan terbaik bagi semua elemen bangsa.

Baca Juga:

Pria bergelar profesor itu menyebut ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan sebagai bekal utama dalam perjalanan pengabdian.

"Kemajuan suatu negara yang paling fundamental ialah kesehatan," ujar Kadarsah dalam keterangan pers Usakti, Rabu.

Dekan Fakultas Kedokteran Usakti Yenny menjadi tokoh yang memimpin pembacaan sumpah Hippocrates.

Baca Juga:

Dia pun menegaskan bahwa prosesi pengambilan sumpah bukan sekadar penanda akhir pendidikan.

"Sumpah dokter merupakan puncak dari perjalanan pendidikan yang panjang dan penuh pengorbanan, sekaligus menjadi awal dari pengabdian sebagai dokter yang merupakan profesi mulia dan mengemban tanggung jawab besar," ujar Yenny.

Rektor Universitas Trisakti Kadarsah Suryadi mendorong para dokter baru memberikan layanan terbaik bagi semua elemen bangsa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI