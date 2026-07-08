Ambisi Alpine A110 Future Melampaui Performa Mobil ICE
jpnn.com - Alpine mulai membuka selubung mobil sport listrik generasi ketiga, A110 Future, sebelum resmi diperkenalkan di Goodwood Festival, Inggris, pada 9 Juli 2026.
Meski masih berstatus prototipe, model sudah memberi gambaran arah baru yang ditempuh pabrikan asal Prancis tersebut.
Secara tampilan, A110 Future tampil lebih agresif dibanding pendahulunya.
Fasia depan mendapat desain bumper baru yang lebih tegas, sementara bagian buritan dibuat lebih mengotak dengan port pengisian daya ditempatkan di sisi bodi.
Mobil juga dibekali kap mesin transparan yang dapat dilepas dengan cepat, serta memiliki jarak roda depan yang dibuat lebih lebar untuk menunjang karakter pengendalian.
Di balik ubahan desain itu, Alpine masih menyimpan rapat sebagian besar informasi teknis.
Kapasitas baterai, performa, hingga fitur lengkapnya belum diungkap ke publik.
Meski begitu, Alpine mengeklaim A110 Future akan menjadi mobil sport listrik pertama yang benar-benar dikembangkan dengan karakter mobil balap.
Alpine mulai membuka selubung mobil sport listrik generasi ketiga, A110 Future, sebelum resmi diperkenalkan di Goodwood Festival, Inggris, pada 9 Juli 2026.
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